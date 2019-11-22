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Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız

Malatya'da son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığının son kurbanı bir anne ve kızı oldu.

22.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:52Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız
'da son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığının son kurbanı bir anne ve kızı oldu.

Türkiye'de güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar telefon dolandırıcılarının ağına düşmeye devam ediyor. Her seferinde kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına bu sefer de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde oturan anne ve küçük kızı düştü. Malatya'da, 53 yaşındaki ev kadınını arayan dolandırıcılar, yine aynı oyunu sergileyerek kişisel bilgilerinin kötü niyetli şahısların eline geçtiği yalanı ile karşısındaki şahsı korkutmayı başardı. Dolandırıcıların ağına düşen kadın daha sonra evde bulunan tüm altın ve 3 bin 500 lirayı kızıyla birlikte dolandırıcıların tarif ettiği yere yolladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak başından geçenleri anlattı. Çalışma başlatan güvenlik güçleri, para ve altınları çalan şahsı Malatya-Adıyaman yolundaki uygulama noktasında yakaladı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki A.T. isimli şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şahsın çalmaya çalıştığı altın ve para ise mağdur kadına teslim edildi. - MALATYA

Malatya, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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