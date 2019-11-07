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Malatya'da telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:38 Malatya'da telefonla dolandırıcılığa tutuklama
Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun evinde bulunan değerli eşya ve parayı belirledikleri noktaya bırakmalarını istedi. Korkuya kapılan vatandaş, evindeki değerli eşya ve parayı poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede bulunan kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Osmaniye ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordine sonucu bir şüpheliyi Osmaniye otogarında, diğerini ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakaladı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 78 bin 500 lira,1 tam altın, 1 bilezik, 1 çift küpe, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 7 Ata altın, 1 altın yüzük, 4 cep telefonu, 36 Suudi Arabistan Riyali ve 1 Suriye vatandaşına ait kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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