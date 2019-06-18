Malatya'da telefonla dolandırıcılık

Malatya
'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaşayan bir kişiyi telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 şüpheli, mağduru panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.
Korkuya kapılan vatandaş, evinde bulunan bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki altın bileklik, 4 çift altın küpe, 3 küpe ve 3 çeyrek altını poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 4 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.