Haberler » Güncel » Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı - Haber

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı

Malatya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20 Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı
'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya'da yaşayan bir kişiyi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurda "korku ve panik" yaratarak evinde bulunan para ve altınları istedikleri bir adrese bırakmasını istedi.
Korkuya kapılan kişi, evinde bulunan bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki bilezik, 4 altın küpe, 3 küpe, 3 çeyrek altını poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki bilezik, 4 altın küpe, 3 küpe, 3 çeyrek altın bulundu ve mağdura teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 1 yaralı - Haber
14:52   Diyarbakır 2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi - Haber
14:52   Suç çetesi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber
14:52   Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı - Haber
14:47   Kadıköy Belediyesi yeni yıla Buzfest ile giriyor - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
27.12.2019 14:57:11