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Malatya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

12.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:42Malatya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada zanlıların dolandırdığı 80 bin lira ve bir miktar altın, Afyon'dan gelen M.Ç'ye teslim edildi.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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