Malatya'da Terör Operasyonu

Kaynak: AA

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 53 fişek, 26 yasak yayın, dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonu ele geçirildi.