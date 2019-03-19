Malatya'da Terör Operasyonu

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 53 fişek, 26 yasak yayın, dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
PKK, Malatya, Güncel
Kaynak: AA