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Malatya'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.09.2019 18:30 Malatya'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ Tataruşağı Mahallesi'nde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararına istinaden çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA

Malatya, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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