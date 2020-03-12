Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İngiltere'den memleketi Malatya 'ya vefat eden babasının cenaze törenine gelen A.Ş.'nin, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. A.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Manşet
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