Malatya'da Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra da enflasyon da tek haneli rakamda bitmiş olacak." dedi.Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.Suriye'de 8. yılını geride bırakan kaos döneminde bir milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çok ciddi insani yüklerle karşı karşıya kaldığını söyledi.Erdoğan, bu çarpık durumun devamına, birilerinin bölgeye en küçük bir faydası olmayan keyfi çıkarları için rıza göstermeyeceklerini, bu meselenin Türkiye açısından hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.Müttefiklerinin taktik çıkarları için Türkiye'nin kendi hayati önceliklerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye gibi bir ülkeyi, üç kuruşluk terör örgütlerine tercih edecek bir anlayış, sadece bölgemiz değil, tüm dünya için tehlike arz ediyor demektir. Hep söylediğimiz gibi Türkiye sadece 82 milyon vatandaşı ve 81 vilayetinden ibaret değildir." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milyarlarca kardeşinin, dostunun, mazlumun, masumun duasını ve gerektiğinde desteğini alarak yol yürüyen bir ülke olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Herkesten hesabını, kitabını buna göre yapmasını özellikle bekliyoruz. Şehadeti en büyük şeref, gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti, ölümle, saldırıyla, yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir. Çanakkale'de bunu denediler, İstiklal Harbimizde bunu denediler, 35 yıllık terörle mücadele dönemimizde bunu denediler, en son 15 Temmuz'da bunu denediler. Her seferinde de cevabını aldılar mı? Biz İstiklal Marşı dahi 'korkma' diye başlayan, neredeyse yılın her günü tarihindeki bir zaferin yıl dönümünü kutlayan, toprağın sadece üstündekileriyle değil, altındakileriyle de iftihar eden bir milletiz. Bugün de cevabımız, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Kudüs'ten Ege'ye kadar yüreğimizi koyduğumuz tüm meselelerde hazırdır. Ne diyor gönül sultanları? 'Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.' Biz Mevlamızın takdirine razıyız. Ne şekilde tezahür ederse etsin. Bu takdirin güzel olacağından da şüphemiz yoktur. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutalım.""Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarımıza saldırıyorlar""Rabia" işaretiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, Malatya 'daki manzaranın ülkenin her yerinde muhafaza edildiğinde Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna işaret etti."Bir süredir hep milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarımıza saldırıyorlar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Kimi zaman siyasi kimi zaman etnik kimi zaman mezhep farklılıkları üzerinden, kimi zaman ekonomik kimi zaman sosyal sıkıntıları kaşıyarak, Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmak istiyorlar. Şimdi size soruyorum, bizde Sünnilik, Alevilik diye bir ayrım var mı? Biz Alevisiyle, Sünnisiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz, yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve yolumuzu da böyle devam edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır bu oyuna izin vermediklerini, Malatya'nın da Alevi ve Sünni diye bir ayrıma prim vermediğini söyledi.Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi getirdikleri yerin, bu tezgahın da başarılı olmadığında kazancının ne kadar büyük olacağını gösterdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Milletimiz de bu gerçeği gördüğü için vesayetten darbecilere kadar kiminle ne mücadeleye girmişsek hep yanımızda oldu. Bugün milletimizin çok daha büyük desteğine ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele öylesine önemli ki gelecek yarım asrımız hatta bir asrımız buna bağlıdır. 18 yıl önce ihracatı 36 milyar dolar bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı. Nereden nereye. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye daha güçlü, daha da güçlü olacak. Biz geldiğimizde sıfırlarla dolu olan para var mıydı? Tuvalete 1 milyona gidiliyordu, hatırlayın. Biz 6 sıfırı attık. Ondan sonra paramız şahsiyet kazandı. Şimdi yola böyle devam ediyoruz. Faiz düşmeye başladı mı? Enflasyon düşmeye başladı mı? İnşallah daha da düşecek. Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra da enflasyon da tek haneli rakamda bitmiş olacak. Bunu da yapacağız.""Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor"Erdoğan, bugünkü Türk devletini, bir asır önce Samsun'dan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Ankara hattında devam eden ve 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşuluyla neticelenen bir mücadeleye borçlu olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"O dönemde de işgalcilere boyun eğenler, manda yönetimi isteyenler, Sevr'de bize layık görülen Anadolu'nun el kadar bir köşesinde yaşamaya rıza gösterenler vardı. Eğer milletimiz, bu anlayışa teslim olsaydı esaret halkası boynumuza geçerdi. Göreve geldiğimde savunma sanayinde ne kadarı yerliydi biliyor musunuz? Yüzde 20. Şimdi yüzde 70. Şimdi insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Şimdi onun bir üstünü daha yapıyoruz inşallah. Artık biz S-400'lerimizi de aldık mı? Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da bir şeyi gösteriyor. Öyle Türkiye yol geçen hanı değil. Bir diğer taraftan da şu anda savaş uçaklarımızı da yapmanın gayreti içindeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığında Ankara'da toplanan Meclis'in de aldığı kararla başlattığı kıyamla birkaç yıl içinde özgürlüğüne yeniden kavuştuğunu vurgulayarak, "Elbette bu mücadele büyük fedakarlıklar ve acılarla kazanılmıştır. Bugün ülkemiz ve milletimiz benzer bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin başına bölgemizdeki nice devletin yaşadığının bir benzerini sarmak isteyenlere karşı siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda bir büyük kıyam içindeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi, işte bu mücadelenin hemen gerisinde bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.(Sürecek)