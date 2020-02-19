Haberler » Güncel » Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı - Haber

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:18Malatya'da
'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 110 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 9 mermi ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 1 şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 13:00:51