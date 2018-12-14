Malatya'da "Torbacı" Operasyonu

Malatya
'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, kent genelinde sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, bir ecstasy hap, 40 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapılıp serbest bırakılırken, gözaltına alınan 5 zanlı ise "Uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Malatya
14 Aralık 2018 Cuma 11:35