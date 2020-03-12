Malatya'da "torbacı" operasyonu: 9 gözaltı
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
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