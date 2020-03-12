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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Malatya'da
Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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