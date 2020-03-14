Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
14.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:06
Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 856 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik uyuşturucu, bir tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 856 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik uyuşturucu, bir tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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