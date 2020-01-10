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Malatya'da trafik denetimleri gerçekleştirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

10.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:48Malatya'da trafik denetimleri gerçekleştirildi
'nın ve ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetiminde sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bilgi verildi.
Denetimler sırasında drone de kullanıldı.
Yeşilyurt ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını durdurarak denetim gerçekleştirdi.
Öğrencilerin daha güvenli bir ortamda yolculuk yapması amacıyla yapılan denetimde trafik timleri öğrencilere servis araçlarına biner binmez mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Servis şoförleri de trafik kurallarına uymaları konusundan uyarıldı.

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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