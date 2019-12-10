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Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

10.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:24Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı
'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 DJ 781 plakalı otomobil, 44 ABJ 178 ve 02 AAR 218 plakalı otomobille İnönü Caddesi'nde çarpıştı.
Zincirleme kazada yaralanan otomobillerdeki B.T. ve H.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.
Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde ise F.S. yönetimindeki 44 BH 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı.
Kazada, hafif yaralanan F.S, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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