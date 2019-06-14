Malatya'da trafik kazaları: 5 yaralı

Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Ahmet Kara
idaresindeki 34 US 8275 plakalı otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolunun Suçatı
mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüyle aynı araçtaki Seher Akbulut yaralandı.
Savaklı Mahallesi'ndeki kazada Mehmet Karahan'ın kullandığı 44 DM 262 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücüyle Ahmet Karahan
ve Mustafa Dervişoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.