14.06.2019 16:15
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Malatya'da trafik kazaları: 5 yaralı

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kara idaresindeki 34 US 8275 plakalı otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolunun Suçatı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüyle aynı araçtaki Seher Akbulut yaralandı.
Savaklı Mahallesi'ndeki kazada Mehmet Karahan'ın kullandığı 44 DM 262 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücüyle Ahmet Karahan ve Mustafa Dervişoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Doğanşehir, Malatya, Güncel

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