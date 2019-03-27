Malatya'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Malatya
'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Merkez Yeşilyurt
ilçesi Yavuz Selim Mahallesi
Karagöz Caddesi'nde Mustafa Güven
'in kullandığı 44 AG 311 plakalı otomobil, Mehmet Emre
Alçin yönetimindeki 44 AAL 175 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Güven ile aracında bulunan Bayram Gür
, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Malatya- Çelikhan
kara yolunun Gündüzbey
Mahallesi mevkisinde Yasin Cangir'in kullandığı 20 D 5491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Murat Polatlı
, Yakup Yıldırım
ve Miraç Yıldırım ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Güven, Malatya, Güncel
Kaynak: AA