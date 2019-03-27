Malatya'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde Mustafa Güven'in kullandığı 44 AG 311 plakalı otomobil, Mehmet Emre Alçin yönetimindeki 44 AAL 175 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Güven ile aracında bulunan Bayram Gür, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan Malatya-Çelikhan kara yolunun Gündüzbey Mahallesi mevkisinde Yasin Cangir'in kullandığı 20 D 5491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.Kazada yaralanan sürücü ile Murat Polatlı, Yakup Yıldırım ve Miraç Yıldırım ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.