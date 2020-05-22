Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdıMALATYA'da, meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

22.05.2020 01:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:03
Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
MALATYA'da, meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
Malatya'da kent merkezinde son 5 ayda yaşanan trafik kazaları, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri yansıdı. Görüntülere yansıyan kazalar özellikle İpaş, Beydağı, Polis Evi, Çöşnük, Viraj, Anıt, Taştepe ve MAŞTİ kavşağı ile İnönü, Paşaköşkü Caddesi ve Banazı Mahallesi'nde meydana geldiği görülüyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Dikkatli kalın, hayatta kalın. Unutmayın; trafik hata affetmez" denildi. Malatya’da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Birleşmiş Milletler, Libya’ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı’nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:59: KARABÜK Safranbolu'da tarihi bina yandı - Haber 01:59: Hamas: "İsrail'in ilhak planı öne alınamaz bir intifadaya neden olacak" - Haber 01:55: Malatya'da, trafik kazaları mobeseye yansıdı - Haber 01:55: Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü - Haber 01:53: Manisa'da korona virüs denetimleri - Haber 00:57: Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak - Haber 00:11: ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu - Haber 23:17: Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu - Magazin 15:26: Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz - Ekonomi 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı - Haberler