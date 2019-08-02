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Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

02.08.2019 23:31
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı kamyonet, Malatya- Adıyaman kara yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, kamyonetteki Dilşat Günay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Günay ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Dilşat Günay'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Adıyaman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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