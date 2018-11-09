Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.Y. idaresindeki 33 LR 844 plakalı minibüs, Malatya- Adıyaman
kara yolu 48. kilometresi Sürgü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak, takla attı.
Kazada, minibüste bulunan F.A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü M.Y ile minibüsteki B.T, M.A ve İ.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya