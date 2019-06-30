30.06.2019 23:07
Haberler » Yerel » Haber

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya 'da trafik kazası: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 GF 3790 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 34 JD 1306 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada S.K. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Battalgazi , Malatya , Yerel

Son Dakika Haberleri
23:07 Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
22:14 SoloTürk Yalova uçuşunu Diyarbakır şehidine adadı
21:50 Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
21:38 Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
20:21 Pistin tozunu attırdılar
20:17 Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
20:01 Çerçici Eşref Serçe hem zamana hem teknolojiye direniyor