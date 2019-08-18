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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.08.2019 00:59
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza-Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde içerisinde yolcuları bulunan park halindeki D.N.S. yönetimindeki 23 TC 858 plakalı hafif ticari araca A.H.A. idaresindeki 44 AAR 254 plakalı otomobil arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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