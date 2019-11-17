Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haber

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.

17.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:25Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı mevkiinde seyir halinde olan H.C. (22) yönetimindeki 06 EU 2120 plakalı jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak ters döndü.Kaza da araç sürücüsü H.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:06 Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
23:58 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
23:39 Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
23:06 Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
23:00 Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
18.11.2019 00:12:26