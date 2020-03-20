Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
20.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:46
Malatya 'da trafik kazası: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; A.D. yönetimindeki 44 AAZ 963 plakalı hafif ticari araç ile V.C. idaresindeki 44 ABH 510 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da A.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
MALATYA - Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; A.D. yönetimindeki 44 AAZ 963 plakalı hafif ticari araç ile V.C. idaresindeki 44 ABH 510 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da A.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA