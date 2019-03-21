Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Sivas
kara yolu Sütlüce Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Ali Gül
, Anıl Durak ve Ali Asker
Salman yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araç, Sivas, Malatya, Güncel
Kaynak: AA