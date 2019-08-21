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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralıMALATYA - Malatya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21.08.2019 15:21
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
MALATYA - Malatya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Adana Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A. idaresindeki 02 NA 968, R.A. yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobiller ile L.Ş. yönetimindeki 44 BU 188 plakalı otomobil Tavşantepe mevkiinde kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada A.S.A., Z.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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