Haberler » Güncel » Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı - Haber

Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:20Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Doğanşehir ilçesinde Mustafa Aktaş yönetimindeki 44 HD 049 plakalı otomobil, Yolkoru mahallesi düzlüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada araçta bulunan Durdane Arslan, Arzu Arslan ve araç sürücüsü ağır yaralandı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mustafa Aktaş, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:52:21