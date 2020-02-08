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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:11Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı mevkinde meydana gelen kazada, 44 M 0001 H.A. idaresindeki minibüs ile F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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