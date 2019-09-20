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Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20.09.2019 00:33Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağmur Sokak içerisinde seyir halinde olan H.M. idaresindeki 34 JZ 4215 plakalı otomobil ile M.K.B. yönetimindeki 44 LZ 844 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüler yara almazken, araçlarda yolcu olarak bulunan S.M., Ü.M., Z.M. ile S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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