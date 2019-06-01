Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı

Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı. Emrah
E. yönetimindeki 46 ABH 795 plakalı otomobil, Malatya- Darende
kara yolunun Karahan Tüneli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildekiler Cebrail
, Nihal, Şilan, Zeynep ve Fatma E. yaralandı.
112 acil servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Emrah
, Darende
, Malatya
, Güncel