Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 aylık bebek öldü, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
17.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:38
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 aylık bebek öldü, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yakup Özkul (32) yönetimindeki 23 AR 815 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde, Mehmet Aslan (42) idaresindeki 27 ABT 431 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, 6 aylık Mehmet Akif Özkul hayatını kaybetti, sürücü babası Yakup Özkul, annesi Mervenur Özkul (26) ile kamyon sürücüsü Mehmet Aslan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan Yakup Özkul'un askeri personel olduğu öğrenildi.
Yakup Özkul (32) yönetimindeki 23 AR 815 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde, Mehmet Aslan (42) idaresindeki 27 ABT 431 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, 6 aylık Mehmet Akif Özkul hayatını kaybetti, sürücü babası Yakup Özkul, annesi Mervenur Özkul (26) ile kamyon sürücüsü Mehmet Aslan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan Yakup Özkul'un askeri personel olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Güncel
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