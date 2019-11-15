Haberler » Güncel » Malatya'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü - Haber

Malatya'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

15.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:30Malatya'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü
'nın ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut (50), kullandığı 44 BK 087 plakalı traktörle Tepehan Mahallesi Surguçlu Sokak'a kömür bırakıp dönüşe geçti. Dönüş sırasında Yeşildere Mahallesi mevkisinde traktör şarampole devrildi.
Okula giderken devrilen traktörü gören öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Pütürge, Malatya, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:27 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığına 5 gözaltı
13:27 Konya 4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi
13:27 Mersin'de kktc'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
13:22 Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu
13:26 İran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi
15.11.2019 13:27:54