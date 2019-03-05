05 Mart 2019, 18:27
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Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma, Türkiye, Malatya, Güncel
Kaynak: AA