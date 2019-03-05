Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya
'da, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt
ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.
Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
Jandarma, Türkiye, Malatya, Güncel
Kaynak: AA