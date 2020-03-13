MALATYA'DA TREN YOLUNDA KORONAVİRÜSÜ TATİLİ YOĞUNLUĞU
(Tür: Yurt)
13.03.2020 06:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:24
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MALATYA'DA TREN YOLUNDA KORONAVİRÜSÜ TATİLİ YOĞUNLUĞU
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