Malatya’da Türk-İş’e bağlı sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması

Malatya'da Türk-İş'e bağlı bazı sendikalar, kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Soykan Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Türk-İş Malatya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Hikmet Kazgan, kıdem tazminatının işçilerin en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

İşçinin kıdem tazminatı hakkını korumaya çalıştıklarını ifade eden Kazgan, şunları kaydetti:

"25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olanlara esnek çalışma adı altında sosyal güvencesiz, kıdem tazminatsız sosyal çalışma sistemi dayatılıyor. İşçilere 'tamamlayıcı emeklilik sistemi' adıyla şık bir ambalajla sunulan bu tasarıyla halen 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı 19 güne düşürülmek isteniyor. İşçiler için bir anlamda iş güvencesi sağlayan kıdem tazminatının bu tasarıyla fona devredilmesinin iş güvencesini ortadan kaldıracağı, işten çıkarmaları kolaylaştıracağı gözardı edilmemelidir."