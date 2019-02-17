Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Malatya
'da "Türkiye
Güven Huzur
" uygulamasında, aranan 59 şüpheli yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Malatya'da da 4 ekip ve 659 personelin katılımıyla yapıldı.
Uygulama kapsamında 157 iş yeri kontrol edildi. 8 iş yerine ruhsat bulunmaması, canlı müzik ruhsatı bulunmaması, kapalı alanda sigara içilmesi, SGK
bildirimi yapılmaması gibi nedenlerden dolayı cezai işlem yapıldı.
Ekipler, 6 bin 292 kişinin kimlik sorgusu yaparak, aranan 59 şüpheliyi yakaladı, 468 araç kontrol edildi, 4 araca 3 bin 782 lira ceza kesildi.
Kontrollerde, 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Kaynak: AA