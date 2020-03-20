Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.Aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 78 polis ekibi ve 280 personelle denetleme yapıldı. Denetlemede 1051 kişi sorgulandı, 121 iş yeri, 86 metruk bina ve 3 park ve çevresi kontrol edildi.Ekiplerin 343 aracı kontrol edildiği uygulamada, 3 araca 996 lira ceza uygulandı, 2 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA