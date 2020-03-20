Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması - Haberler

Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

20.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:02
Malatya'da
Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 78 polis ekibi ve 280 personelle denetleme yapıldı. Denetlemede 1051 kişi sorgulandı, 121 iş yeri, 86 metruk bina ve 3 park ve çevresi kontrol edildi.
Ekiplerin 343 aracı kontrol edildiği uygulamada, 3 araca 996 lira ceza uygulandı, 2 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Loading