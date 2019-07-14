14.07.2019 14:53
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Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı

Malatya

Malatya'da Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.

Malatya'da Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılanan açıklamaya göre, Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-3" gerçekleştirildi.
Malatya'da toplam 109 ekip, bir dedektör köpek ve 15 sabit uygulama noktasından gerçekleştirilen uygulamada 8 bin 902 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Sorgulama neticesinde bir kayıp şahıs bulunurken, aranan 4 şüpheli ve 16 yoklama kaçağı yakalandı.
Uygulama noktalarında ise 642 araç kontrol edilirken. 38 araç sürücüsüne 14 bin 977 lira ceza kesildi.
Ekipler 207 umuma açık yeri denetleyerek 12 ruhsatsız iş yeriyle ilgili tutanak tanzim etti, 4 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 612 lira ceza yazdı.
Denetimlerde ayrıca bir kuru sıkı tabanca, 40,7 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Malatya, Huzur, Güncel

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