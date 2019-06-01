Malatya'da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması"

Malatya
'da emniyet birimlerince gerçekleştirilen "Türkiye Huzur
ve Trafik Uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki eş zamanlı uygulamada Malatya'da 464 personel ve 2 dedektör köpek görev aldı.
Ekipler, 3 bin 353 kişinin kimlik sorgusunu yaparak, aranan 7 şüpheliyi yakaladı.
Uygulama kapsamında 13 okul çevresi, 496 araç ile 54 umuma açık yer kontrol edildi, 33 araç sürücüsüne 6 bin 494 lira idari yaptırım cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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