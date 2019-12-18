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Malatya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği

Malatya'da "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

18.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:52Malatya'da
'da "18 Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve göçmen çocukların hazırladığı resim sergisinin açılışı Vali Aydın Baruş tarafından yapıldı.
Farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürünün sergilendiği stantlar ile Malatya Kızılay Şubesine ait "İyilik Durağı" standını ziyaret eden Baruş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Sabancı Kültür Merkezi salonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası " adlı programa katılan Baruş, burada yaptığı konuşmada insanların geçmişten bugüne kadar değişik sebeplerle yaşamış oldukları toprakları bırakarak başka topraklara göç ettiğini anlattı.
Türk Milletinin her dönemde şefkatiyle dünyanın dört bir tarafından gelen soydaşlarına, dindaşlarına ve diğer ülkelerde yaşayan insanlara büyük bir merhametle kucak açtığını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:
"Bugün dünyada milyonlarca insan savaş, kıtlık, ekonomik sebepler, eğitim sebepleri ve çocuklarının gelecekleri için başka ülkelere göç ediyorlar. Hiç kimse vatanını, yaşadığı toprakları, dedelerinin yaşadığı vatan bildiği toprakları terk etmek istemez.
Bugün bakıyoruz ki artık Türkiye, ekonomik gücüyle, devletinin gücüyle bütün dünya halkları için sığınacak bir kapı haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye, dünyanın milli gelirlerine oranla en fazla insani yardım yapan ülkesi, bugün Türkiye yaklaşık 5 milyon yabancıya kapılarını açmış bir ülke."
Programın sonunda Suriyeli göçmenler tarafından Vali Aydın Baruş'a plaket takdim edildi.

Türkiye, Malatya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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