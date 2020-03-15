Malatya'da Umre'den dönenlere sıkı takip
Malatya'da Umre'den dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
15.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:37
Malatya 'da Umre 'den dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya'ya dönen vatandaşlar, korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Suudi Arabistan'ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya'ya dönen vatandaşlar, korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Malatya, Umre, Güncel
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