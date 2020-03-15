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Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip

Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip Malatya'da Umreden dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

15.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:08
Malatya 'da umreden dönenlere sıkı takip
MALATYA - Malatya'da Umreden dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya'ya dönen vatandaşlar Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip

Kaynak: İHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Malatya, 3. Sayfa

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