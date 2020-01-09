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Malatya'da Üniversite Mahallesi kuruldu

Malatya'da Üniversite Mahallesi kurulurken, muhtarlık seçimi de 1 Mart Günü yapılacak.

09.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:53Malatya'da Üniversite Mahallesi kuruldu
'da Üniversite Mahallesi kurulurken, muhtarlık seçimi de 1 Mart Günü yapılacak.

Battalgazi 1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yeni kurulan üniversite mahallesine ait muhtarlık bölgesi listeleri 17-30 Ocak 2020 tarihleri arasında askıya çıkartılacaktır. İlgili seçim, 1 Mart 2020 pazar günü şehir gösteren mevkiinde bulunan Malatya Anadolu Lisesi'nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır" denildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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