Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu
Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurduKORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.
13.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:28
Malatya 'da, üniversiteliler trenleri doldurdu
KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.
Koronavirüse önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için tren istasyonlarının yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın akşam için boş koltuk aradı. Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Ankara'dan, Malatya'ya hareket eden ve Malatya'dan sonra Yolçatı, Diyarbakır, Batman ile Kurtalan'a kadar giden '22014' sayılı Güney Ekspresi trenine binerek yola çıktı. 400 kişilik tren tamamen dolarken, hiçbir yolcunun geri çevrilmeyeceği, taleplere göre ek vagonlar konulacağını belirtildi. Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu, bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.
KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.
Koronavirüse önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için tren istasyonlarının yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın akşam için boş koltuk aradı. Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Ankara'dan, Malatya'ya hareket eden ve Malatya'dan sonra Yolçatı, Diyarbakır, Batman ile Kurtalan'a kadar giden '22014' sayılı Güney Ekspresi trenine binerek yola çıktı. 400 kişilik tren tamamen dolarken, hiçbir yolcunun geri çevrilmeyeceği, taleplere göre ek vagonlar konulacağını belirtildi. Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu, bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Malatya, Güncel
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