Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor

DÜNYADA, ilk olarak Malatya'da üretilmeye başlanan 'mor ekmek' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 yıllık araştırmalar sonucu, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılmasıyla oluşan mor ekmeğin besin değerinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatı Malatya'da başladı. Mormiks denilen bir maddeden üretilen mor ekmeğin yanı sıra, poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi birçok başka unlu mamul de yapılıyor. Malatya'da bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmek vatandaşların ilgisini çekerken, Malatya'nın yanı sıra Ankara'da da satışa sunuldu.

MOR MEYVE VE SEBZELERDEN ELDE EDİLEN ANTİOKSİDANLAR KATILIYOR

Gıda Mühendisi Onur Palut, İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kara ve 19 kişilik ekibiyle mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılımıyla oluşan ekmeğe 'mor ekmek' adını verdiklerini kaydederek, "Bu mor meyve ve sebzelerde alınan renk pigmentlerinin ekmeğe katılmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle kimyasal bir renklendirici değildir. Bu antioksidan üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilim adamları bunun faydaları üzerine yoğunlaşmışlardır. Tüketicilere özellikle belirtmek isteriz ki mor ekmek bir ilaç değildir. İnsanlar doktor tedavilerini kesinlikle aksatmamalıdırlar, glüten içermektedir. Gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar bu ekmeği tüketemezler. Ekmeğin içi ve dışı tamamen mor renkten oluşmakta. Bu da mor meyve ve sebzelerden alınan antioksidan özelliğindendir. Kesinlikle içerisinde kimyasal hiçbir şey yok. Zaten bu çalışma dünyada ilk defa Malatya'da yapıldığı için çok yoğun bir ilgi var. Aşırı şekilde insanların teveccühüyle karşılaşıyoruz. İnşallah artarak bütün ülkeye yayılmasını, tüm insanlara ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz. Normalde bunun içine konulan antioksidan dünyada fonksiyonel gıda olarak geçmekte. Bu ise bazı ülkelerde zorunlu olarak devlet politikası haline getirilmiş. Direkt gıdaların içerisine katılımı zorunlu hale getirilmiş. Bizler Türk milleti olarak ekmek tüketmeyi çok sevdiğimiz için profesörlerimiz ekmeğin içerisine katmayı uygun görmüşler. Şu an için dünyada ilk olarak biz üretiyoruz" diye konuştu.

'KİMYASAL YOK'

Mor ekmeği dünyada ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz üretime geçiş süreçlerini şöyle anlattı:

"Bir yakınımızdan, İstanbul'da çok uzun yıllardır böyle bir ekmek üzerinde çalışma yapıldığını öğrendik. Biz de hemen İstanbul'a, çalışmayı yapan profesörün yanına gittik ve çalışmalarını yerinde inceledik. 9-10 tane laboratuvarları inceledik, gözümüzle gördük. Biz önce mormiksi çevredeki arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, yakın müşterilerimize tattırdık. 1 hafta- 10 gün sonra gelen yorumlar o kadar mutlu etti ki bizi. Ekmeği yedikten sonra kendilerini çok daha dinç hissettiklerini, çok daha iyi hissettiklerini söylediler. Sonrasında gerçekten çok daha iyi oldu. Bu da bizi sevindirdi tabi, üretmeye karar verdik ve ürettik. Çalışanlarımız ve biz kendi evimizde mor ekmekten başka bir şey yemiyoruz. İlk önce yiyenler şaşırdılar. 'Boya mı' diye soranlar oluyor ama kesinlikle kimyasal yok. Meyvelerde, sebzelerde, hastalıklarla mücadele eden hücrelerin saflaştırılmış, alınmış halidir mormiks. Bunların kabuğunu kaynatayım iyi gelecek diye de bir şey yok" dedi.

MORMİKS NEDİR?

Prof. Dr. İhsan Kara, mor ekmeğin özelliklerini ve faydalarını ise şöyle anlattı:

"Mormiksin şeker düzeyini baskılamakta olduğu, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarlar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları, alzheimer ve diğer unutkanlık hastalıklarına karşı büyük başarılar elde ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Japonya ve birçok ülkede mormiksin vücut onarımına katkı sunduğu düşüncesiyle zorunlu olarak birçok gıdaya katıldığı belirtiliyor."