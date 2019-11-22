Haberler » Güncel » Malatya'da 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği - Haber

Malatya'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

Malatya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle, "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

22.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:38Malatya'da
'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle, "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Türkiye'ye sığınanlara şefkat eli uzatıldığını belirtti.
Türkiye'nin 81 ilinde Suriyelilerin hayatlarını devam ettirdiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:
"Türkiye 3 milyon 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bugün ilimizde de 29 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen 32 bin yabancı Malatya'da hayatını devam ettiriyor. Çok şükür bugüne kadar bizlere misafir olarak gelen bu kardeşlerimizle olumsuz bir olay yaşamadık. Bizler zor durumda kalan insanların gözü yaşlı bir şekilde çocuğunu, anne babasını, kardeşini kaybetmiş ve hayata tutunma mücadelesi veren bu insanların mücadelesine saygı duyuyoruz."
Programda, daha sonra Türk akademisyen Dr. Hasan Eşici ve Suriyeli akademisyen Maissa Sayed, "Birlikte yaşam kültürü" konusunda sunum yaptı.
Programa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Birleşmiş Milletler, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI
19:22 TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman tanıtım günlerine katıldı
19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayi müjdesi
19:20 Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davası: İstinaf mahkemesi cezaları onadı
19:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti
19:05 Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
22.11.2019 19:23:45