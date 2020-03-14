Malatya'da uyuşturucu ile mücadele
Malatya'da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
14.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:21
Malatya 'da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 Mart'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ev evlerinde yapılan aramalarda 856 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik Kannabinoid maddesi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi. - MALATYA
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 Mart'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ev evlerinde yapılan aramalarda 856 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik Kannabinoid maddesi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı