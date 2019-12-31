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Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bentbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır 80,27 gram esrar, 81,03 gram bonzai ve hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye ve tüfeğe el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.



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Kaynak: DHA

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