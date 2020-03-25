Malatya'da uyuşturucu operasyonları
Malatya'da düzenlene uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.
25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:59
Malatya 'da düzenlene uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18-24 Mart tarihleri arasında kent genelinde belirlenen 14 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 460 cinsel içerikli hap, 50 gram toz esrar, 31 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18-24 Mart tarihleri arasında kent genelinde belirlenen 14 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 460 cinsel içerikli hap, 50 gram toz esrar, 31 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA